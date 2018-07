Berlin Hyp mit neuem Leiter für Geschäftsstelle Berlin

Bernd Duda

© Berlin Hyp / Jens Komossa

Bernd Duda (51 Jahre) ist seit dem 1. Juli 2018 neuer Leiter der Geschäftsstelle Berlin. Er tritt die Nachfolge von Ingolf Löwe an, der in den Ruhestand gehen wird. Bernd Duda hat in der Bayrischen Vereinsbank, dann HypoVereinsbank und heute UniCredit Bank alle wichtigen Stationen durchlaufen. Zuletzt war er als Regionalleiter, Real Estate, Region Nord-Ost, Sitz Berlin/Hamburg der UniCredit Bank tätig.

