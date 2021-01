Berlin Hyp mit erster Benchmark-Emission 2021

Die Berlin Hyp emittierte gestern ihren ersten Hypothekenpfandbrief im Benchmarkformat im Jahr 2021 und wählte dabei eine Laufzeit von zehn Jahren.

.

Die Anleihe mit einem Volumen von 500 Mio. Euro trägt einen Zinskupon von 0,01% und wird von der Ratingagentur Moody's mit Aaa eingestuft. Die Rendite bei Reoffer betrug -0,217%. Am Dienstagmorgen gegen 8.40 Uhr öffneten die von der Berlin Hyp mandatierten Syndikatsbanken ABN AMRO, Barclays, BayernLB, Crédit Agricole und DZ Bank die Orderbücher mit einem Spread von Mid-Swap +3 Basispunkte.



Es konnten Orders von mehr als 1,1 Mrd. Euro von insgesamt 46 Investoren eingesammelt werden, die eine Fixierung des Spreads bei Mid-Swap flat erlaubten. Rund eine halbe Stunde später wurden die Orderbücher geschlossen. Mit 48% konnte knapp die Hälfte der Anleihe im Ausland platziert werden. Dort zeigten insbesondere die nordischen Länder mit 28% großes Interesse. Banken orderten 52% des Bonds, während sich Zentralbanken und öffentliche Institutionen mit 27% an der Anleihe beteiligten. Weitere 10% gingen jeweils an Versicherungen und Asset Manager. Sparkassen und Verbundunternehmen zeichneten knapp 22% der Emission.