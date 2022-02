Berlin Hyp mit erstem Hypothekenpfandbrief 2022

Die Berlin Hyp emittierte gestern ihren ersten Hypothekenpfandbrief im Benchmarkformat im Jahr 2022 mit einer Laufzeit von sieben Jahren. Die Anleihe mit einem Volumen von 500 Mio. Euro trägt einen Zinskupon von 0,625% und wird von der Ratingagentur Moody's mit Aaa eingestuft. Die Rendite bei Reoffer betrug +0,674%.

.

Am Donnerstagmorgen gegen 8.40 Uhr öffneten die von der Berlin Hyp mandatierten Syndikatsbanken DZ Bank, Erste Bank, HSBC, LBBW und UniCredit die Orderbücher mit einem Spread von Mid-Swap +3 Basispunkte.



Das erste Buch-Update an den Markt erfolgte um 9.30 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt waren bereits Orders im Wert von über 1 Mrd. Euro in den Büchern. In der Folge wuchsen die Orderbücher weiter auf über 1,5 Mrd. Euro an, so dass gegen 10.30 Uhr der Re-offer Spread bei Mid-Swap -1 Basispunkt fixiert werden konnte. Bei Schließung der Bücher um 10.45 Uhr summierten sich die allokierbaren Zeichnungsaufträge auf rund 1,2 Mrd. Euro von 49 Investoren. Mit 40% konnte ein großer Teil der Anleihe im Ausland platziert werden. Dort zeigten insbesondere die nordischen Länder und Asien mit 17% und 14% großes Interesse. Zentralbanken und öffentliche Institutionen orderten 34% des Bonds, während sich Banken mit 33% an der Anleihe beteiligten. Weitere 30% gingen an Asset Manager. Versicherungen zeichneten die verbliebenen 3%. Auf Sparkassen und Verbundunternehmen entfielen 19% der Emission.