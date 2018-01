Berlin Hyp finanziert Vonovia-Portfolio mit 500 Millionen Euro

Die Vonovia SE und die Berlin Hyp haben einen Kreditvertrag in Höhe von 500 Millionen Euro abgeschlossen. Der Kredit verfügt über eine Laufzeit von 10 Jahren und soll zur Refinanzierung verschiedener Portfolien in Nordrhein-Westfalen, Bayern und in Rheinland-Pfalz verwendet werden. Die finanzierten Portfolien verfügen über insgesamt 270 Objekte und rund 900.000 m² Wohn- und 4.800 m² Gewerbefläche und sind nahezu voll vermietet.

