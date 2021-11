Berlin Hyp finanziert Teile einer Boulevard-Neugestaltung in Kijkduin

Die Berlin Hyp stellt der De Kijkduinse Retail Ontwikkelingsmaatschappij B.V. ein Investitionsdarlehen in Höhe von 52,5 Millionen Euro für die Refinanzierung der Einzelhandels- und Restaurantbereiche des neu gebauten Boulevards in Kijkduin an der Nordsee (Den Haag, Niederlande) zur Verfügung. Dieses Vorhaben ist auch bekannt unter dem Namen „Nieuw Kijkduin Project“ und geht auf eine Initiative des Immobilienentwicklers Fred Developers zurück.

