Berlin Hyp finanziert einen Logistik-Neubau von Argan bei Paris

Die Berlin Hyp stellt Argan S. A. einen Kredit über 44 Millionen Euro mit einer Laufzeit von zwölf Jahren zur Verfügung, um den Neubau einer erstklassigen Logistikimmobilie in Fleury-Mérogis zu finanzieren.

Das Projekt liegt 25 km südwestlich von Paris am äußeren Rand des Ballungsraums der französischen Hauptstadt in ihrem „Logistikkorridor“ und ist gut an wichtige Verkehrswege angebunden. Das etwa 39.000 m² große Lager setzt auf maßgeschneiderte Technologie, die auf die spezifischen Bedürfnisse der Online-ShoppingAktivitäten der Casino Group abgestimmt ist. Die gesamte Immobilie ist daher bereits langfristig für deren E-Commerce-Tätigkeiten vorvermietet.