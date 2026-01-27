Nachhaltige Firmenzentrale
Berlin Hyp erhält DGNB-Zertifizierungen in Platin und Diamant
Mit dem Neubau ihrer Zentrale „B-One“ in Berlin hat die Berlin Hyp einen neuen Standard für nachhaltige Unternehmensarchitektur gesetzt. Das Gebäude wurde von der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen mit Platin und Diamant ausgezeichnet – ein starkes Zeichen für baukulturelle Qualität, Energieeffizienz und ESG-Konformität am Standort Landwehrkanal.
Der Neubau erzielte einen Erfüllungsgrad von 87,8 Prozent im DGNB-Zertifizierungsverfahren und wurde damit mit der höchsten Auszeichnung in Platin bewertet. Besonders hervorzuheben sind die Werte in den Bereichen Prozessqualität mit 95,7 Prozent, ökologische Qualität mit 93,5 Prozent und Standortqualität mit 92,9 Prozent. Für die baukulturelle und gestalterische Qualität erhielt „B-One“ zudem die Auszeichnung in Diamant. Grundlage dafür war eine Bewertung durch eine unabhängige Fachkommission.
„DGNB Platin und DGNB Diamant sind mehr als zwei schöne Urkunden an der Wand. Sie zeigen, dass wir unsere Unternehmenswerte auch im eigenen Geschäftsbetrieb konsequent umsetzen. Mit B-One haben wir ein energieeffizientes Gebäude geschaffen, das unsere Nachhaltigkeitsziele unterstützt und zugleich ein Ort des Austauschs und der Begegnung ist. In Kombination mit der zertifizierten Klimafreundlichkeit entsteht so ein Arbeitsort der Zukunft. B-One ist damit der zentrale Ankerpunkt für unsere Mitarbeitenden am Standort Berlin.“, erklärt Sascha Klaus, Mitglied des Vorstands der LBBW und Vorsitzender des Vorstands der Berlin Hyp.
DGNB-Präsident Prof. Amandus Samsøe Sattler ergänzt: Die Frage, wie sich ein traditionsreicher Immobilienfinanzierer mit hohem Nachhaltigkeitsanspruch in der Stadt und gegenüber seiner Belegschaft präsentiert, wurde durch den Wettbewerbsentwurf von C.F. Møller überzeugend beantwortet. Der Neubau strahlt zugleich Leichtigkeit und Offenheit aus und tritt dabei selbstbewusst und markenprägend am Landwehrkanal auf. Die Freitreppe im Eingangsbereich und die offenen Kommunikationsbereiche in allen Ebenen schaffen eine moderne Arbeitswelt. Für diese Qualitäten verleihen wir gerne die Auszeichnungen in Platin und Diamant.
Nachhaltigkeit war von Beginn an ein zentrales Leitmotiv bei der Entwicklung von B-One. Da eine Umnutzung des Bestandsgebäudes technisch nicht möglich war, wurde bereits beim Rückbau großer Aufwand betrieben, um Emissionen zu minimieren. Dafür erhielt das Projekt eines der ersten DGNB-Rückbauzertifikate in Platin.
Der Neubau senkt den Energieverbrauch im Vergleich zum Vorgängergebäude um mindestens 50 Prozent. Zu den wesentlichen Maßnahmen gehören eine Fassadenphotovoltaikanlage, eine Geothermieanlage mit 60 Erdsonden sowie eine Betonkerntemperierung in den Geschossdecken. Die verwendeten Baumaterialien wurden im Madaster-Kataster dokumentiert, um eine spätere Wiederverwendung zu ermöglichen und zirkuläres Bauen zu fördern.
Die Fassade besteht überwiegend aus regionalem Naturstein. Die Innenräume sind größtenteils mit Holz gestaltet. Begrünte Dachterrassen fördern die Biodiversität. Regenwasser wird in Rigolen unter den Terrassen gesammelt und überschüssiges Wasser versickert unter dem Gebäude. Das flexible Flächenkonzept, die gute Raumakustik und das angenehme Raumklima tragen zusätzlich zur hohen Aufenthaltsqualität bei.
Realisierungspartner des Projekts waren C.F. Møller Architects als Architekten, die Ed. Züblin AG als Generalübernehmer sowie bdp real estate GmbH als Bauherrenvertretung.