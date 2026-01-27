Berlin Hyp erhält DGNB-Zertifizierungen in Platin und Diamant

Mit dem Neubau ihrer Zentrale „B-One“ in Berlin hat die Berlin Hyp einen neuen Standard für nachhaltige Unternehmensarchitektur gesetzt. Das Gebäude wurde von der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen mit Platin und Diamant ausgezeichnet – ein starkes Zeichen für baukulturelle Qualität, Energieeffizienz und ESG-Konformität am Standort Landwehrkanal.

.