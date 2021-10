Berlin Hyp erhält DGNB Platin-Vorzertifikat für neue Konzernzentrale

Die Berlin Hyp erhält für den Neubau ihrer Unternehmenszentrale in Berlin-Tiergarten ein Platin-Vorzertifikat der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB). Die Immobilienbank hat im Oktober 2021 bei der Bewertung im Vorzertifikat eine Gesamtperformance von 82,9 Prozent erreicht.

.