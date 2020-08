Berlin Hyp emittiert zweiten Grünen Pfandbrief 2020

Nach fast zwei Monaten ohne Neuemissionen von Covered Bonds hat die Berlin Hyp den Markt gestern nach der Sommerpause mit der Emission ihres zweiten Grünen Pfandbriefs im Jahr 2020 wiedereröffnet. Die Anleihe ist zugleich ihr insgesamt zehnter Green Bond im Benchmarkformat seit der Emission des ersten Grünen Pfandbriefs im Jahr 2015. Ihr Volumen ausstehender grüner Benchmarkanleihen erhöht sich somit im fünften Jahr nach der Debutemission auf 5 Milliarden Euro. Die Bank bleibt damit der aktivste Emittent von Green Bonds im Segment der europäischen Geschäftsbanken.

Die zehnjährige Anleihe mit einem Volumen von 500 Mio. Euro trägt einen Zinskupon von 0,01% und wird von der Ratingagentur Moody's mit Aaa eingestuft. Die gute Nachhaltigkeitsperformance wird durch eine Second Party Opinion von ISS-ESG bestätigt.



Innerhalb einer Stunde wuchs das Orderbuch auf ein Volumen von über 1 Mrd. Euro. Bis zur Orderbuchschließung um 10.45 Uhr konnten Orders über 2,1 Mrd. Euro von annähernd 100 Investoren eingesammelt werden. Der Re-offer Spread wurde bei Mid-Swap +6 Basispunkten fixiert, was einer Rendite von Minus 0,122 Prozent entspricht.



Wie auch schon bei den letzten beiden Grünen Pfandbriefen konnte mit 44% ein Großteil des Bonds im Ausland platziert werden. Hier zeigten insbesondere Anleger aus Skandinavien (16%), Großbritannien (9%) sowie BeNeLux (6%) Interesse. Banken orderten 45% des Bonds, während sich Fonds mit 39% an der Anleihe beteiligten. Weitere 13% gingen an Zentralbanken und öffentliche Institutionen. Sparkassen und Verbundunternehmen zeichneten knapp 15% der Emission. Der Anteil an SRI-Investoren am finalen Orderbuch lag bei mehr als 40%.