Berlin Hyp emittiert vierten Hypothekenpfandbrief in 2022

Berlin Hyp emittiert den vierten Hypothekenpfandbrief im Jahr 2022. Die fünfjährige Anleihe mit einem Volumen von 750 Mio. Euro trägt einen Zinskupon von 3,00 % und wird von der Ratingagentur Moody's mit Aaa eingestuft. Durch die zuletzt deutlichen Zinsanstiege ist dies der höchste Kupon der Bank für einen Pfandbrief seit dem Jahr 2008. Die Rendite bei Reoffer betrug 3,098 %.

Am Dienstagmorgen gegen 8.50 Uhr öffneten die von der Berlin Hyp mandatierten Syndikatsbanken Citi, Commerzbank, LBBW, Natixis und UniCredit die Orderbücher für die im Benchmarkformat angekündigte Anleihe bei einem Spread von Mid-Swap +2 Basispunkte.



Um 9.25 Uhr erfolgte das erste Buch-Update. Zu diesem Zeitpunkt waren Orders im Wert von über 1 Mrd. Euro in den Büchern. Bis zur Buchschließung um 10.45 Uhr wuchs das Orderbuch auf rund 1,65 Mrd. Euro an, sodass der finale Reoffer Spread bei Mid-Swap -2 Basispunkte fixiert werden konnte.



Insgesamt partizipierten 45 Investoren an dem Pfandbrief. Mit 73 % wurde der Großteil der Anleihe im Inland platziert. Im Ausland zeigten mit 10 % insbesondere Investoren aus Großbritannien Interesse. Die größte Investorengruppe bildeten Banken mit 72 %, gefolgt von Zentralbanken und öffentliche Institutionen (18 %) und Fonds (10 %). Auf Sparkassen und Verbundunternehmen entfielen 41 % der Emission.



„Wir freuen uns sehr, dass wir trotz des aktuell volatilen Marktumfelds unseren Hypothekenpfandbrief erfolgreich am Kapitalmarkt platzieren konnten. Das ist ein großer Vertrauensbeweis in die Berlin Hyp und in das Produkt Pfandbrief“, so Maria Teresa Dreo-Tempsch, die im Vorstand der Berlin Hyp das Kapitalmarktgeschäft verantwortet.



Im Februar hatte die Immobilien- und Pfandbriefbank einen Hypothekenpfandbrief im Benchmarkformat emittiert [wir berichteten], gefolgt vom ersten Sozialen Pfandbrief Anfang Mai [wir berichteten]. Im August emittierte die Bank ihren ersten Grünen Hypothekenpfandbrief im Jumboformat [wir berichteten].