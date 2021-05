Berlin Hyp emittiert erstmals einen zwölfjährigen Pfandbrief

Die Berlin Hyp emittierte gestern Ihren dritten Hypothekenpfandbrief im Benchmarkformat im Jahr 2021. Erstmals wählte sie dabei eine längere Laufzeit als zehn Jahre.

.

Der Hypothekenpfandbrief mit einem Volumen von 750 Mio. Euro und einer Fälligkeit in 2033 trägt einen Zinskupon von 0,25% und wird von der Ratingagentur Moody's mit Aaa eingestuft. Die Rendite bei Reoffer betrug 0,262%.



Am Dienstagmorgen gegen 8.45 Uhr öffneten die von der Berlin Hyp mandatierten Syndikatsbanken Commerzbank, Dekabank, DZ Bank, JP Morgan und UniCredit die Orderbücher mit einer Spread-Guidance von Mid-Swap +2 area Basispunkten. Das Bankhaus Lampe fungierte als CoLead Manager. Die Anleihe wurde im Benchmarkformat angekündigt. Bis 11.00 Uhr konnten Orders von über 1,4 Mrd. Euro eingesammelt werden, sodass das Volumen bei einem angepassten Spread auf Mid-Swap -1 area (+1/-1) Basispunkte auf 750 Mio. Euro fixiert werden konnte. Zur Schließung des Buches um 11.15 Uhr lagen Orders von 57 Investoren in Höhe von über 1,6 Mrd. Euro vor. Der finale Spread wurde bei Mid-Swap -2 Basispunkte fixiert.



Mit 62% ging der Großteil der Anleihe an Investoren aus Deutschland. Die Auslandsnachfrage gestaltete sich granular mit Orders aus insgesamt zehn verschiedenen Ländern. Insbesondere Investoren aus BeNeLux zeigten Interesse mit 7,6% gefolgt von der Schweiz und Österreich mit 7,1% und 6,7%. Banken und Zentralbanken/öffentliche Institutionen beteiligten sich mit rund 30% beziehungsweise 18% an der Anleihe. Fonds und Versicherungen orderten darüber hinaus 23% und 18%.



„Das langanhaltende niedrige Zinsumfeld hat in den vergangenen Jahren die Durchschnittslaufzeit unseres Kreditbuchs erhöht. Diesen Aspekt bilden wir auch im Rahmen unserer Refinanzierungsstrategie ab und haben uns deshalb bei dieser Anleihe erstmals für eine zwölfjährige Laufzeit entschieden“, so Maria Teresa Dreo, welche seit 1. Mai als Marktvorständin das Kapitalmarktgeschäft verantwortet. „Wir freuen uns über das hochwertige Orderbuch und die große und diversifizierte Investorennachfrage aus dem In- und Ausland.