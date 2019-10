Berlin Hyp emittiert achten Green Bond seit 2015

Mit der gestrigen Emission hat die Berlin Hyp erfolgreich ihre vierte Grüne Senior Preferred Anleihe und damit den insgesamt achten Green Bond emittiert. Das Volumen ausstehender grüner Anleihen erhöht sich somit viereinhalb Jahre nach der Debutemission auf 4 Milliarden Euro, verteilt auf je vier Grüne Pfandbriefe und vier Grüne Senior Unsecured Anleihen. Laut Berlin Hyp-Vorstand Gero Bergmann wird der Kapitalmarkt zukünftig eine noch wichtigere Rolle bei der Erreichung der Klimaziele einnehmen.

.

Die zehnjährige Senior Preferred Anleihe mit einem Volumen von 500 Mio. Euro trägt einen Zinskupon von 0,50 Prozent und wird von der Ratingagentur Moody's mit Aa2 bzw. A+ eingestuft. Die gute Nachhaltigkeitsperformance wird durch eine Second Party Opinion von ISS-oekom bestätigt.



"Dass wir insgesamt bereits acht grüne Anleihen begeben konnten, verdeutlicht auch, wie gut es uns gelungen ist unser Green Finance Portfolio auszubauen,“ so Bergmann.



Mit 66 Prozent wurde der Großteil der Orders bei heimischen Investoren allokiert. Aus dem Ausland zeigten insbesondere Anleger aus Frankreich (10 Prozent), Schweiz und Österreich (6 Prozent) und Skandinavien (5 Prozent) Interesse. Banken orderten rund 41 Prozent des Bonds, während sich Fonds mit 39 Prozent an der Anleihe beteiligten. Weitere 12 Prozent gingen an Versicherungen. Sparkassen und Verbundunternehmen zeichneten knapp 23 Prozent der Emission. Der Anteil an SRI-Investoren am finalen Orderbuch lag bei 55 Prozent.