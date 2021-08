Berlin Hyp emittiert 5-jährigen Pfandbrief

Die Berlin Hyp emittierte gestern ihren vierten Hypothekenpfandbrief im Benchmarkformat im Jahr 2021. Die Laufzeit beträgt fünf Jahre.

.

Der Hypothekenpfandbrief mit einem Volumen von 500 Mio. Euro und einer Fälligkeit im August 2026 trägt einen Zinskupon von 0,01% und wird von der Ratingagentur Moody's mit Aaa eingestuft. Die Rendite bei Reoffer betrug -0,400%.



Am Dienstagmorgen gegen 8.45 Uhr öffneten die von der Berlin Hyp mandatierten Syndikatsbanken Commerzbank, DekaBank, HSBC, UBS und UniCredit die Orderbücher mit einer Spread-Guidance von Mid-Swap +2 Basispunkten. Das Anleihe-Volumen war von vornherein auf 500 Mio. Euro limitiert worden. Um 9.30 Uhr hatte das Orderbuch bereits einen Umfang von mehr als 1 Mrd. Euro. Die Syndikatsbanken schlossen die Bücher um 10.10 Uhr. Zuvor war der Reoffer-Spread bei Mid-Swap -2 Basispunkten fixiert worden. Das finale Buch umfasste Orders über 2,1 Mrd. Euro von 63 Investoren.



Mit 56% wurde mehr als die Hälfte der Anleihe im Ausland platziert. Insbesondere Anleger aus Asien zeigten großes Interesse und zeichneten 15% des Bonds. Ihnen folgten nordische Investoren und solche aus den BeNeLux-Staaten mit 12% und 10%. Öffentliche Institutionen/Zentralbanken beteiligten sich mit rund 43%. Weitere 32% entfielen auf Banken und 24% auf Fonds.



"Mit der Wahl einer fünfjährigen Laufzeit scheinen wir den Nerv der Investoren getroffen zu haben, nachdem im bisherigen Jahresverlauf überwiegend länger laufende Covered Bonds an den Markt gebracht worden waren“, so Maria Teresa Dreo-Tempsch, Mitglied des Vorstands der Berlin Hyp.