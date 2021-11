Berlin Hyp baut Gewinn aus

Die Berlin Hyp hat im dritten Quartal 2021 die positive Entwicklung bei Neugeschäft, Betriebsergebnis und Risikolage fortgesetzt. Angesichts dieser positiven Entwicklung bekräftigt die Berlin Hyp ihre zuletzt im August angehobene Ergebnisprognose für das Gesamtjahr.

„Die Konzentration auf hochwertige Immobilienfinanzierungen, unsere disziplinierte Risikopolitik und die konsequente Umsetzung unserer Strategie entlang der Prioritäten Stabilität, Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Verbundgeschäft schlägt sich einmal mehr in der operativen Entwicklung der Berlin Hyp nieder“, sagt Sascha Klaus, Vorstandsvorsitzender der Berlin Hyp. „Mit unserer Aufstellung, der Strategie, unserem Produkt- und Leistungsspektrum sowie den weiter gestärkten Stabilitätspuffern geben wir die richtigen Antworten auf die aktuellen und langfristigen Entwicklungen am Immobilen- und Finanzmarkt.“



Wachstum im Neugeschäft realisiert

Das in den ersten neun Monaten kontrahierte Neugeschäftsvolumen lag mit 5,1 Mrd. Euro um 22 Prozent über dem Vergleichswert des Vorjahres (4,2 Mrd. Euro). Davon entfielen 4,5 Mrd. Euro auf neu vergebene Darlehen und 0,6 Mrd. Euro auf die Verlängerung bestehender Kredite. Die neuen Finanzierungen betrafen zu 72 Prozent Objekte in Deutschland. Bezogen auf Kundengruppen vergab die Berlin Hyp den Großteil der Finanzierungen an Investoren (Anteil: 75 Prozent), weitere 23 Prozent entfielen auf Bauträger und Developer und 2 Prozent auf Wohnungsunternehmen.



Als Kompetenzzentrum für gewerbliche Immobilienfinanzierung innerhalb der Sparkassen-Finanzgruppe hat die Berlin Hyp die Zusammenarbeit und Vernetzung mit den Sparkassen in Deutschland weiter ausgebaut. Zum Stichtag 30.09.2021 betrug das Gesamtvolumen des im Verbund mit Sparkassen kontrahierten Geschäfts 1,5 Mrd. Euro (30.09.2020: 918 Mio. Euro). Das insgesamt an Sparkassen ausplatzierte Gesamtvolumen beträgt rund 4,1 Mrd. Euro.



Wie bereits zum Halbjahr liegt die Berlin Hyp auch nach neun Monaten des laufenden Jahres bei fast allen wesentlichen Ergebniskomponenten klar besser als im Vorjahr. Das Betriebsergebnis vor Risikovorsorge erhöhte sich von 119,7 Mio. Euro auf 194,8 Mio. Euro. Der Zinsüberschuss wuchs auf 317,4 Mio. Euro. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum (240,6 Mio. Euro) bedeutet das ein Plus von nahezu einem Drittel. Die Entwicklung ist geprägt durch die im Rahmen der gezielten längerfristigen Refinanzierungsgeschäfte der EZB (TLTRO III) gewährten Zinsermäßigungen. Darüber hinaus hat sich auch der höhere Darlehensbestand in zusätzlichen Zinserträgen niedergeschlagen. Der Provisionsüberschuss lag aufgrund des guten Neugeschäfts mit 17,8 Mio. Euro gut ein Fünftel höher als nach neun Monaten des Jahres 2020 (14,0 Mio. Euro).



Prognose bekräftigt

Die Berlin Hyp bekräftigt ihre zuletzt im August angehobene Prognose für das laufende Geschäftsjahr. Sie geht von einem Neugeschäftsvolumen aus, das annähernd dem Niveau des Vorjahres entspricht und damit oberhalb der bisherigen Erwartungen liegt. Das Ergebnis vor Gewinnabführung wird deutlich über dem des Jahres 2020, und auch über der im letztjährigen Prognosebericht beschriebenen Erwartungen liegen.



Die Integration von umwelt-, sozial- und Governance-bezogenen (ESG-) Aspekten sowohl in den eigenen Betrieb wie auch in die Darlehensvergabe und Finanzierung am Kapitalmarkt ist für die Berlin Hyp unverändert eine strategische Priorität. Im dritten Quartal hat die Bank die Entwicklung ihres ESG-Zielbilds abgeschlossen, das im Oktober der Öffentlichkeit vorgestellt wurde. Es knüpft an die bisherige Arbeit der Bank an und definiert anspruchsvolle Nachhaltigkeitsziele, unter anderem zum Klimaschutz. So soll der eigene Geschäftsbetrieb der Berlin Hyp spätestens im Jahr 2025 vollständig klimaneutral sein. Als Zwischenziel auf dem Weg zur vollständigen Klimaneutralität soll der CO2-Fußabdruck des Kreditbestands bis zum Jahr 2030 gegenüber dem Basisjahr 2020 um 40 Prozent sinken. Die Berlin Hyp will zudem den Anteil von Green Buildings am gesamten Portfolio innerhalb der kommenden vier Jahre auf ein Drittel steigern und ihr Angebot an Finanzierungen energieeffizienter Immobilien und deren Transformation ausbauen.