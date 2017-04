Berlin: Howoge übernimmt erneut Treucon-Wohnprojekt

Ein flapsiges „Man kennt sich“ zeugt in diesem Fall nicht von fehlendem Respekt, denn die Protagonisten sind tatsächlich ein quasi eingespieltes Team: Die Howoge Wohnungsbaugesellschaft mbH übernimmt erneut ein Neubauprojekt der Treucon-Gruppe Berlin und ihres Projektpartners Kondor Wessels Bouw Berlin GmbH. Diesmal in Berlin-Marzahn in der Flämingstraße 70. Der Baustart für die geplanten 166 Wohnungen auf dem 5.140 m² großen Areal ist für Mitte des Jahres avisiert.

Erst Mitte Januar hatten die drei Beteiligten den Richtkranz auf ein Wohnhochhaus am Rosenfelder Ring in Lichtenberg gesetzt [Katrin Lompscher hisst Richtkranz für Howoge-Wohnhochhaus ]. In Marzahn steht nun die Errichtung eines dreiflügeligen Gebäudes mit sieben Etagen plus Staffelgeschoss an. D...

[…]