Berlin: Gewerbeflächenumsatz erreicht nahezu Vorjahresniveau

Im zweiten Halbjahr 2018 hat sich der Berliner Markt für Gewerbe- und Logistikflächen mit einem Flächenumsatz von ca. 260.000 m² deutlich dynamischer präsentiert als in den ersten sechs Monaten (rund 160.000 m²). Mit insgesamt ca. 420.000 m² wurde im Jahr 2018 nahezu das Vorjahresergebnis (rund 448.000 m²) erreicht.

Die größten Flächenumsätze fanden im Umland Süd statt. Unternehmen wie Chef Culinar, DHL und Decathlon werden dort Logistikflächen von jeweils 40.000 m² beziehen. Mittlerweile werde in diesem Teilmarkt das Flächenangebot jedoch geringer, da sich im Vergleich zu den zurückliegenden zwei Jahren die Anzahl spekulativer Neubauprojekte reduziert habe.



Darüber hinaus zeigen sich die Gemeinden deutlich restriktiver bei der Grundstücksvergabe an Logistikunternehmen. „Hinzu kommt, dass Unternehmen mehr und mehr Schwierigkeiten haben, dort Mitarbeiter zu finden“, berichtet Sebastian König, Leiter Industrial Services bei Engel & Völkers Commercial Berlin. Faire Mieten und noch vorhandene Flächenpotenziale von rund 100.000 m² durch aktuellen Leerstand und auslaufenden Verträge n in Bestandsimmobilien tragen dazu bei, dass die Region Süd auch weiterhin ein attraktiver Standort für Unternehmen mit großen Flächengesuchen sein wird.



Innerhalb des Berliner S-Bahn-Rings ist weiterhin eine starke Nachfrage bei anhaltender Flächenknappheit zu verzeichnen. Für kleinteilige Flächen bis zu 500 m² gäbe es nahezu kein Angebot. „Unter 10 Euro/m² sind dort keine Gewerbeflächen mehr zu bekommen“, weist König auf die Entwicklung der Mieten hin. Dies böte seines Erachtens Verkaufschancen für kleine und mittelständische Unternehmen, die bei der hohen Nachfrage von Investoren ihre eigengenutzte Immobilie zu einem attraktiven Preis veräußern könnten.



Engel & Völkers Commercial Berlin sieht durch die gute wirtschaftliche Lage Berlins und das prognostizierte Bevölkerungswachstum der Hauptstadtregion auch im kommenden Jahr Impulse für eine zusätzliche Marktbelebung. Der Immobiliendienstleister prognostiziert für 2019 einen Gesamtflächenumsatz zwischen 38 0.000 m² und 400.000 m² in der Bundeshauptstadt.