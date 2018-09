Berlin-Friedrichshain: Schreibfederhöfe an der Startlinie

Der Hamburger Projektentwickler Hamburg Team steht nach einer Planungsphase von rund zwei Jahren jetzt mit einer neuen Quartiers in Berlin-Friedrichshain an der Startlinie. Rund um die alte Schreibfederfabrik zwischen Boxhagener- und Weserstraße werden nach Abschluss der laufenden Abrissarbeiten einiger Bestandsgebäude in Kürze die Schreibfederhöfe in die Höhe wachsen.

.