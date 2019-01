Berlin förderte 2018 über 3.500 Wohnungen

Auch im Jahr 2018 konnte das Land Berlin die Zahl der geförderten Wohnungen gegenüber den Vorjahren nochmals steigern. Der Bewilligungsausschuss hat für das Wohnungsbauförderprogramm des Jahres 2018 die Förderung von insgesamt 3.373 Neubauwohnungen bewilligt (Vorjahr: 3.131 Wohnungen). Dafür wurden Haushaltsmittel in Höhe von rd. 275 Mio. Euro bereitgestellt. Für acht bewilligte Bauvorhaben konnten durch die Bereitstellung landeseigener Grundstücke weitere 216 neu errichtete Wohnungen mit Mietpreis- und Belegungsbindungen gesichert werden. Insgesamt werden somit 3.589 preisgünstige Sozialwohnungen in Berlin neu entstehen.

.

„Ich freue mich sehr, dass es im vergangenen Jahre durch gemeinsame Bemühungen der IBB, meines Hauses und der Bauherren gelungen ist, das gesetzte Ziel der Bewilligung von 3.500 preiswerten neuen Mietsozialwohnungen sogar noch zu übertreffen. So stellen wir sicher, dass tatsächlich der Wohnraum entsteht, den die Berlinerinnen und Berliner dringend brauchen“, so Katrin Lompscher, Senatorin für Stadtentwicklung und Wohnen.



Insgesamt sollen in den 39 geförderten Projekten rd. 7.200 neue Miet- und Genossenschaftswohnungen entstehen. Rund 45 Prozent dieser Wohnungen werden nach Fertigstellung zu Nettokaltmieten von durchschnittlich 6,50 Euro/m² an Inhaber eines gültigen Wohnberechtigungsscheins vermietet. Die meisten geförderten Wohnungen werden in den Bezirken Treptow-Köpenick mit 784 Wohnungen, Lichtenberg mit 772 Wohnungen, Spandau mit 464 Wohnungen sowie Marzahn-Hellersdorf mit 394 Wohnungen entstehen.



Die sechs städtischen Wohnungsbaugesellschaften sind wie auch in der Vergangenheit schwerpunktmäßig Begünstigte der Förderung mit rund 2.900 Wohneinheiten. In den kommenden Jahren soll die Zahl der geförderten Wohnungen um 500 Wohneinheiten jährlich weiter gesteigert werden, bis die Zielmarke von 5.000 geförderten Wohnungen im Jahr erreicht ist.



Für das Jahr 2019 ist die Förderung von 4.000 Neubauwohnungen geplant. Um dieses Ziel zu erreichen, werden die bestehenden Förderungsbestimmungen weiter verbessert. So sollen im Rahmen der Umsetzung des Senatsbeschlusses zur Wohnungsbaubeschleunigung auch Dachaufstockungen und Dachausbauten mit einem zusätzlichen Zuschuss für den Bau von Aufzugsanlagen unterstützt werden. Seit Wiedereinführung der Neubauförderung im Jahr 2014 wurden in Berlin damit insgesamt 9.007 neue Wohnungen gefördert.