Berlin fördert 2023 fast 3.500 Neubauwohnungen

Das Land Berlin hat im Jahr 2023 die Förderung von 3.492 Wohnungen in 27 Vorhaben bewilligt. Mit den zur Jahresmitte 2023 verbesserten Förderbedingungen konnte trotz der sich verschlechternden Marktbedingungen das zweiterfolgreichste Bewilligungsergebnis seit Wiedereinführung der Neubauförderung im Jahr 2014 erzielt werden.

.

„Durch die finanziell deutlich verbesserten Förderkonditionen haben wir unser Ziel erreicht – eine deutliche Zunahme der Antragstellung durch die Bauherren zu realisieren. Das gilt auch für private Investoren. Zahlreiche Projektentwickler ändern ihre Planungen und setzen nun verstärkt auf den sozialen Wohnungsbau in Berlin. Das Land Berlin hat damit einen weiteren großen Schritt gemacht, um dringend benötigten bezahlbaren Wohnraum für Menschen mit geringem Einkommen zu schaffen.“, kommentiert Berlins Senator für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen Christian Gaebler.



Die städtischen Wohnungsunternehmen haben mit 3.065 bewilligten Wohnungen in 14 Bauvorhaben weiterhin den größten Anteil am sozialen Wohnungsbau. Gegenüber den Vorjahren ist aber auch bei privaten Investoren ein gestiegenes Interesse an der Neubauförderung zu erkennen. Insgesamt sieben Bauvorhaben mit 356 Wohnungen wurden in diesem Jahr für diese Investorengruppe bewilligt. Genossenschaften für zwei Vorhaben mit 31 Wohnungen sowie weitere gemeinwohlorientierte Unternehmen wie soziale Träger erhalten für vier Bauvorhaben mit 40 Wohnungen ebenfalls Förderzusagen.



Mit den durch die Investitionsbank Berlin (IBB) umgesetzten neuen Wohnungsbau-förderungsbestimmungen 2023 (WFB 2023) werden neben der bewährten Förderung in den Fördermodellen 1 und 2 erstmals auch Wohnungen gefördert, die künftig von Haushalten mit mittlerem Einkommen (Fördermodell 3 – Einkommensgrenze bis 220 % nach § 9 Wohnraumförderungsgesetz) bezogen werden können. Von den 3.492 bewilligten Wohnungen entfallen 1.875 auf das Modell 1, 576 auf das Modell 2 sowie 1.041 auf das Modell 3.



In den geförderten Vorhaben werden über die geförderten Wohnungen hinaus weitere 920 Wohnungen frei finanziert errichtet, sodass mit den Förderzusagen 2023 Vorhaben mit insgesamt 4.412 Wohnungen unterstützt werden.