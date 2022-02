Berlin: Eurazeo holt sich für 120 Mio. Euro sechs GSG-Gewerbehöfe

Der französische Finanzinvestor Eurazeo kauft für den Eurazeo European Real Estate II von der CPI Property Group sechs Berliner GSG Gewerbehöfe mit einer Mietfläche von 34.000 m². Das Closing ist noch für das erste Quartal 2022 geplant.

.

Die sechs Gewerbehöfe der Gewerbesiedlungs-Gesellschaft mbH (GSG) Berlin liegen in der Skalitzer Straße 97 und der Alexandrinenstraße 2-3 in Kreuzberg, in der Feurigstraße 54 in Schöneberg, in der Glasower Straße 60 in Neukölln sowie in der Saalmannstraße 7-9 in Reinickendorf.



Die Franzosen planen 74 Mio. Euro Eigenkapital in die Standorte zu investieren. Renaud Haberkorn, Head of the Real Assets bei Eurazeo, sieht ein hohes Potenzial für Neuentwicklungen und Nachverdichtungen. Laut Marktinformationen lag der Kaufpreis für das „Sixpack“-Portfolio bei rund 120 Mio. Euro. Lesen Sie hier mehr zum Deal!