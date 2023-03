Berlin Decks: Film- und Fernsehakademie bezieht 7.300 m²

Die Beos AG hat die Deutsche Film- und Fernsehakademie Berlin GmbH als langfristigen Mieter für das urbane und nachhaltige Gewerbequartier Berlin Decks gewonnen. Dafür hat die BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH 7.300 m² in Gebäude 4 angemietet, die bis Anfang 2025 bezugsfertig sein sollen.

