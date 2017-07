„Berlin braucht einen dritten Airport“

Der umtriebige Ryanair-Manager Kenny Jacobs dürfte für den Berliner Senat wohl bald zu einem personifizierten roten Tuch werden: Erst düpierte er die Politik mit seiner sehr früh und sehr laut vorgetragenen Forderung nach einem Weiterbetrieb von Tegel und nun – inmitten des ganzen BER-Schlamassels – rechnet er öffentlich vor, dass die Hauptstadt einen dritten Airport benötige. Wobei aktuell weder klar ist, ob Tegel überhaupt am Netz bleibt, noch wann der BER denn irgendwann „Take-off“ funken kann.

Die Rechnung des Kenny Jacobs geht so: Bis 2050 klettert die Zahl der Fluggäste auf über 90 Millionen, bereits 2030 würden 50 Millionen erreicht. Diese Zahlen – so diktierte er dem „Tagesspiegel“ in die Feder – kämen einem Kollaps der Luftfahrtkontenpunktes Berlin gleich, denn schon jetzt rangierten die gemeinsamen Kontingente von Schönefeld und Tegel sechs Millionen Passagiere über dem, was der neue BER verpacken könne.



Der Manager der irischen Linie resümiert kurz und knapp, der Senat müsse sich gefälligst vorsorglich Gedanken um einen dritten Flughafen machen. Dabei stimmen die Berliner am 24. September zunächst einmal darüber ab, ob es überhaupt zwei Hauptstadt-Airports geben wird. Und ob der Senat ein denkbares Pro-Tegel-Votum tatsächlich in praktische Politik umsetzt, steht auf einem noch ganz anderen Blatt.



Parallel zu den Forderungen startete der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) indes mit seiner Kampagne gegen die Offenhaltung Tegels und fordert die Berliner auf beim Volksentscheid mit Nein zu stimmen. Im rbb-Inforadio kündigte BUND-Landesgeschäftsführer Tilmann Heuser sogar an, notfalls gegen den Weiterbetrieb von Tegel klagen zu wollen.