Berlin bekommt einen 3.000 m² großen M&M’S-Megastore

Die Mars Retail Group hat sich als Standort für den ersten M&M’S-Store in Kontinentaleuropa für die deutsche Hauptstadt entschieden. Strategisch günstig am beliebten Kurfürstendamm gelegen, sollen Fans und Besucher ab 2021 im „Gloria“ auf annähernd 3.000 m² ein wahres Schokoladenwunderland finden.

.