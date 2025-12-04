Berlin: Aventos verkauft Rechenzentrums-Grundstück an Tristan

Aventos hat im Rahmen eines strukturierten Verkaufsprozesses ein Grundstück in der unmittelbaren Umgebung seines Berliner Gewerbecampus Luxwerk an den von Tristan Capital Partners gemanagten Fonds EPISO 6 veräußert. Auf dem verkauften, ca. 28.400 m² großen Gelände, sollen drei Rechenzentren entstehen.

Im Vorfeld der Veräußerung wurde vonseiten des Verkäufers für das Grundstück eine Anschlussleistung von 63 MVA vertraglich gesichert. Die Pläne sehen drei jeweils dreistöckige Rechenzentrumsbaukörper, ein Umspannwerk sowie ein Empfangsgebäude vor. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Das benachbarte Luxwerk-Areal umfasst weiterhin eine Grundstückfläche von rund 90.000 m², die von Aventos entwickelt werden.



„Nachdem wir mit der vertraglichen Sicherung der Stromversorgung einen entscheidenden Meilenstein in der Wertschöpfungskette bei der Entwicklung des Rechenzentrums in der Siemensstadt gelegt haben, war der geplante Verkauf ein logischer Schritt. Er erlaubt uns, dass wir unsere Kapazitäten auf andere Projekte wie die Entwicklung des benachbarten Luxwerk konzentrieren“, sagt Viktor Schulte, Development Partner bei Aventos.



Ein Teil der Abwärme des Rechenzentrums wird zukünftig zur Beheizung des derzeit in Entwicklung befindlichen Luxwerk Areals genutzt, wodurch die Nachhaltigkeit des neuen Campus gefördert wird.



Das neue Rechenzentrum entsteht an der Nonnendammallee 61 im Berliner Ortsteil Siemensstadt. Damit befindet es sich nur 500 Meter vom Berliner Internetknotenpunkt bei NTT entfernt und zugleich in der Nähe der Anschlüsse mehrerer Glasfaseranbieter. Durch die Nähe zu bedeutsamer Internet- und Telekommunikationsinfrastruktur verfügt das zukünftige Rechenzentrum über ein hohes Maß an Konnektivität.



Bei der Transaktion haben Greenberg Traurig und ATC Tax Aventos steuerlich beraten. Zudem hat Greenberg Traurig rechtlich beraten.