Bis zu 2.000 Wohnungen
Berlin: Architekturwettbewerb für 27 ha Möglichkeiten entschieden
Der Architekturwettbewerb für das neue Stadtquartier „27 ha Möglichkeiten“ in Berlin-Hohenschönhausen ist entschieden. Die Jury wählte den Entwurf des Pariser Büros Chartier Dalix & serp SAS aus, das sich mit einem städtebaulich schlüssigen und zukunftsgerichteten Konzept durchgesetzt hat. Anfang Dezember sollen die Wettbewerbsergebnisse der Öffentlichkeit präsentiert werden.
Die Jury setzte sich aus Vertreterinnen und Vertretern des Vorhabenträgers Zeitgeist Asset Management, Fachpreisrichterinnen und Fachpreisrichtern sowie Mitgliedern der BVV und der Senats- und Bezirksebene zusammen. „Mit dem Entwurf von ChartierDalix & serp SAS haben wir ein Team ausgewählt, das die städtebaulichen Potenziale des Standorts klar erkannt und in ein überzeugendes, zukunftsorientiertes Konzept übersetzt hat. Das Büro verbindet gestalterische Qualität mit einem feinen Gespür für die Bedürfnisse der Menschen vor Ort – genau diese Balance braucht es für ein lebendiges Quartier, das Alt-Hohenschönhausen langfristig stärkt“, freut sich Steffen Jüstel, Geschäftsführer Zeitgeist Asset Management GmbH.
Auf dem rund 27 Hektar großen Areal in Alt-Hohenschönhausen, das bislang überwiegend gewerbliche und mindergenutzte Strukturen aufweist, entsteht ein gemischtes Stadtquartier mit Gewerbe, ca. 2.000 Wohnungen, sozialer Infrastruktur und großzügigen Grünräumen.
Camilla Schuler, stellvertretende Lichtenberger Bezirksbürgermeisterin und Bezirksstadträtin für Stadtentwicklung, Bauen und Facility Management sowie Jugend und Familie, begrüßt das Ergebnis des Werkstattverfahrens: „Beim neuen Stadtquartier ‚27 ha Möglichkeiten‘ in Berlin-Lichtenberg zeigt sich deutlich, wie eine zukunftsweisende Stadtentwicklung funktionieren kann. Der Siegerentwurf setzt auf eine benutzerfreundliche Freiraumgestaltung und auf eine belastbare Mischung aus Gewerbe, bezahlbarem Wohnen sowie sozialer und grüner Infrastruktur. Diese Kombination ermöglicht kurze Wege und eine vernetzte Lebenswelt, in der Arbeit, Bildung und Nahversorgung nah beieinanderliegen. Wenn Arbeit, soziale Infrastruktur und Wohnen harmonisch aufeinander folgen, entsteht ein lebendiges, inklusives Viertel mit viel Raum für Begegnung und Teilhabe. Dieses Vorhaben dient als Vorbild für weitere Projekte in unserem Bezirk.“
Nach der Entscheidung im Wettbewerbsverfahren wird der Entwurf in planungsrechtliche Vorgaben übersetzt und wird im Ergebnis zur Festsetzung des Bebauungsplans führen.