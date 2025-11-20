Berlin: Architekturwettbewerb für 27 ha Möglichkeiten entschieden

Der Architekturwettbewerb für das neue Stadtquartier „27 ha Möglichkeiten“ in Berlin-Hohenschönhausen ist entschieden. Die Jury wählte den Entwurf des Pariser Büros Chartier Dalix & serp SAS aus, das sich mit einem städtebaulich schlüssigen und zukunftsgerichteten Konzept durchgesetzt hat. Anfang Dezember sollen die Wettbewerbsergebnisse der Öffentlichkeit präsentiert werden.

