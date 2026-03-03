Berlin: a&o kauft Leerstands-Büroimmobilie von Pimco für 2.500-Betten-Hostel

a&o Hostels treibt seine Expansion in der Hauptstadt voran und sichert sich ein 31.000 m² großes Bürogebäude in zentraler Lage in Berlin-Kreuzberg von Pimco Prime Real Estate. Das Gebäude ist Teil der Markgrafenparks, aus dem der Asset Manager im vergangenen Jahr bereits den benachbarten Teil zur Umwidmung an PGIM verkauft hatte [wir berichteten].

