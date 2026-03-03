Europas größtes Hostel
Berlin: a&o kauft Leerstands-Büroimmobilie von Pimco für 2.500-Betten-Hostel
a&o Hostels treibt seine Expansion in der Hauptstadt voran und sichert sich ein 31.000 m² großes Bürogebäude in zentraler Lage in Berlin-Kreuzberg von Pimco Prime Real Estate. Das Gebäude ist Teil der Markgrafenparks, aus dem der Asset Manager im vergangenen Jahr bereits den benachbarten Teil zur Umwidmung an PGIM verkauft hatte [wir berichteten].
Die A&O Hostels planen das Gebäude im Rahmen ihrer Adaptive-Reuse-Strategie mit einem Investitionsvolumen von 40 Millionen Euro zu sanieren und dort bis 2027 mit rund 2.500 Betten Europas größtes Hostel zu eröffnen - und das nur wenige Schritte vom Checkpoint Charlie entfernt. Mit der jüngsten Transaktion baut die Hostelkette erneut ihre Position in der deutschen Hauptstadt aus. Das erste Hostel wurde dort im Jahr 2000 eröffnet. Das jetzt erworbene, leerstehende Bürogebäude bietet viel Potenzial und wird nach der Fertigstellung 2.500 Betten auf den Markt bringen. Nach der Fertigstellung wird das Unternehmen über insgesamt 8.000 Betten in der Stadt verfügen.
“Berlin ist und bleibt eine besondere Mischung aus Geschichte, Kultur und Lifestyle und deshalb eine der Top-Destinationen in Europa. Checkpoint Charlie hier in Berlin, wo vor über 25 Jahren mit dem ersten a&o in Friedrichshain unsere Reise begann, ist ein sehr besonderer Meilenstein. Nachhaltig und modern werden wir mit dem größten Hostel Europas unser Wachstum eindrucksvoll vorantreiben und bezahlbares Reisen auch in Zukunft möglich machen“, so Oliver Winter, Gründer und CEO a&o Hostels.
Das Objekt befindet sich in der Rudi-Dutschke-Straße im Berliner Bezirk Kreuzberg. Geplant sind 610 Zimmer mit einem Mix aus privaten (31 Prozent) und geteilten (69 Prozent) Einheiten. Der Checkpoint Charlie ist fußläufig erreichbar, ebenso der Berliner Hauptbahnhof in rund 15 Minuten. Die Baugenehmigung liegt bereits vor. Gemeinsam mit dem Generalunternehmer Anes Bau strebt a&o eine Eröffnung im ersten Quartal 2027 an.
Der Hostelmarkt gilt als eines der wachstumsstärksten und resilientesten Segmente im europäischen Gewerbeimmobilienmarkt. Bis 2029 wird ein Marktvolumen von 8,2 Milliarden Euro erwartet, getrieben durch steigende Touristenzahlen, preisbewusste Reisende sowie technologische Entwicklungen.