Neun sogenannte Abwendungsvereinbarungen in Pankow bleiben gültig. Dies entschied nun das Verwaltungsgericht. Für die Bezirke erst einmal ein Grund zum Aufatmen, denn in 2021 hatte das Bundesverwaltungsgericht bereits das in der Hauptstadt übliche Verfahren zum Vorkaufsrecht für unzulässig erklärt . Laut des Verwaltungsgericht bleiben die Abwendungsvereinbarungen aber rechtskräftig.

