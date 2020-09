Berlin: 390-Mio-Landmark „Voltair“ feiert Richtfest

Gestern fand das Richtfest für den Büro- und Geschäftshauskomplex Voltair in Berlin Mitte statt. Der Regierende Bürgermeister in Berlin Michael Müller würdigte die Fertigstellung des Rohbaus der neuen Landmarkimmobilie im Herzen der Stadt. Das Objekt mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von rund 390 Mio. Euro bietet bis Anfang 2022 rund 30.000 m² neue Mietflächen. Eigentümer und Entwickler der Immobilie ist die ABG Real Estate Group gemeinsam mit dem Joint-Venture-Partner Felix Gädeke [Berlin: AGB und Gädeke geben Startschuss für den Bau des Voltairs ].

