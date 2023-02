Bergkamen: Bayer erweitert Standort um 15.000 m²

Die Bayer AG erweitert ihren Standort in Bergkamen und hat hierfür mit CoRE Solutions einen großvolumigen Build-and-Lease-Kontrakt geschlossen. Gegenstand des Immobilienleasing-Engagements ist die Entwicklung und der Bau einer rund 15.000 m² großen Logistikimmobilie am Bayer-Standort und die langfristige Anmietung durch den Konzern. Für die Entwicklung und Realisierung des klimaneutralen Neubaus ist DHL Real Estate Solutions beauftragt.

