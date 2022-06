Bergisch Gladbach fasst Aufstellungsbeschluss für Wohnen an der Strunde

Die CG Elementum hat für das Projekt „Wohnen an der Strunde“ in Bergisch Gladbach einen wichtigen Meilenstein erreicht. Am 8. Juni 2022 fasste der Stadtrat den notwendigen Aufstellungsbeschluss für die Überarbeitung und Erweiterung des Bebauungsplanes für das Gelände der früheren Wachendorff-Papierfabrik. Der B-Plan soll im beschleunigten Verfahren nach §13a BauGB aufgestellt werden.

