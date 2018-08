Bergfest für den neuen Hauptsitz von Clarus Films in Dietzenbach

Hauptsitz der Clarus Films GmbH

© MP Holding GmbH

Das Joint-Venture von Isarkies und MP Holding GmbH feierte am 14. August gemeinsam mit der Firma Clarus Films GmbH mit einem „Bergfest“ die bevorstehende Fertigstellung und Übergabe des neuen Hauptsitzes in Dietzenbach. Die Firma Clarus Films GmbH am neuen Standort das komplette Kerngeschäft abdecken.

Gemeinsam hatte sich das Joint Venture und Clarus Films an Stelle eines klassischen Richtfests für das „Bergfest“ entschieden, um den neuen Standort gebührend zu feiern. „Wir haben den Berg erklommen, ab dem 14.08. geht es direkt Richtung Ziel!“, erläutert Jens Herbert, Geschäftsführer der MP Holding GmbH, wie es zu dem Motto kam.



Das Objekt in der Albert-Einstein-Straße 11 wurde auf einem rd. 27.000 m² großen Grundstück seit Februar 2018 realisiert und umfasst ca. 12.300 m² Hallen- und rd. 1.500 m² Büroflächen. Die Gesamtfertigstellung des Standorts inklusive der Außenanlagen wird Ende September 2018 erfolgen. Die Vermietung an die Clarus Films erfolgte durch die Firma Immobilien Consult, Renè Fäth.