Bergedorf-West im Aufwind

Der Senat hat heute Bergedorf-West als neues Fördergebiet im Rahmenprogramm Integrierte Stadtteilentwicklung (RISE) festgelegt. In den kommenden Jahren soll das Quartier städtebaulich aufgewertet und stabilisiert werden. Die Gebietsfestlegung erfolgte im Programm Soziale Stadt der Bund-Länder-Städtebauförderung. Mit dem Rahmenprogramm will der Senat den sozialen Zusammenhalt in der Stadt stärken. Im letzten Jahr wurden insgesamt 25 Quartiere mit knapp 60 Millionen Euro öffentlichen Mitteln gefördert, davon knapp 30 Millionen Euro RISE-Mitteln.

Bezirksamtsleiter Arne Dornquast freut sich über die Entscheidung: "Jetzt gilt die Chancen für dieses Quartier in den Fokus zu nehmen und zum Beispiel die soziale Infrastruktur auf neue nachhaltige Beine zu stellen. Ziel ist es den gesamten Bezirk Bergedorf in allen Quartieren zukunftsorientiert mit dem nötigen Augenmaß zu entwickeln – das RISE-Gebiet Bergedorf-West ist hierbei ein wichtiger Baustein.“



Das Bezirksamt Bergedorf übernimmt die weitere Koordinierung der Gebietsentwicklung. Unterstützung erhält das Bezirksamt durch einen externen Gebietsentwickler. Zur Beteiligung und Aktivierung der Bewohnerinnen und Bewohner, der Gewerbetreibenden und Eigentümer werden vor Ort ein Stadtteilbüro, ein Beteiligungsgremium und ein Verfügungsfonds eingerichtet.



Die Festlegung von Bergedorf-West als RISE-Fördergebiet erfolgte auf Grundlage der Ergebnisse einer Problem- und Potenzialanalyse, die im vergangenen Jahr im Auftrag des Bezirksamts Bergedorf in Abstimmung mit der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen durchgeführt wurde. Hier wurden Handlungsbedarfe insbesondere im Hinblick auf die mangelnde Attraktivität des Quartierseingangs und zentralen Einkaufsbereichs, aber auch im Bereich der sozialen Infrastruktur, des Wohnumfeldes und der öffentlichen Freiflächen sowie hinsichtlich der Anbindung an die Nachbarquartiere festgestellt.



Als nächster Schritt wird ein freiraumplanerisches Gutachten in Auftrag gegeben werden mit dem Ziel, das Umfeld um den zentralen Einkaufsbereich als attraktiven Eingangsbereich zu entwickeln. Die Kosten der Gebietsentwicklung sind bislang noch nicht bekannt, sondern werden auf der Grundlage des Integrierten Entwicklungskonzepts konkretisiert. Dies wird unter Einbeziehung der Bewohnerinnen und Bewohner erstellt und die maßgeblichen Handlungsfelder sowie künftigen Projekte darstellen. Bisher sind lediglich Kosten in Höhe von rund 1 Million Euro bekannt, die in der Hauptsache die Kosten für Gebietsentwickler und Beteiligungsverfahren sowie für das freiraumplanerische Gutachten umfassen und im Wesentlichen aus RISE-Mitteln finanziert werden.