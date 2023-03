Berg zieht ins Hamburger GoFa

Die Berg Deutschland GmbH hat über Angermann ca. 260 m² Bürofläche im „GoFa“ in der Hamburger City Süd angemietet. Der Einzug in das 6-geschossige Bürogebäude in der Frankenstraße 3-7 und Gotenstraße 10-12 soll im zweiten Quartal 2023 erfolgen. Für Angermann ist dies binnen weniger Monate bereits die dritte Anmietung, die für das „GoFa“ vermittelt wurde [wir berichteten]. Eigentümer ist seit 2015 die Patrizia Immobilien Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH [wir berichteten], die von der Auth Real Estate Advisors GmbH vertreten wird.

