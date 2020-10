Berenberg und Universal launchen zweiten Hamburg-Immobilienspezialfonds

Berenberg und Universal-Investment haben gemeinsam einen weiteren Immobilienspezialfonds aufgelegt. Im Fokus des neuen Vehikels stehen Immobilien in der Metropolregion Hamburg. Der Fonds hat bereits erfolgreich in vier Objekte mit überwiegender Büronutzung und einem Gesamtinvestitionsvolumen von rund 150 Millionen Euro investiert und verfügt über Kapitalzusagen institutioneller Investoren in Höhe von mehr als 100 Millionen Euro.

.