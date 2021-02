Berenberg kauft „Kasino Frohnau“ in Berlin

Das im Herbst 2020 gemeinsam mit Universal-Investment als Kapitalverwaltungsgesellschaft aufgelegte Sondervermögen sichert sich das stark frequentierte Nahversorgungszentrum im Bezirk Reinickendorf, das bereits 1910 errichtet wurde.

.

Die Berenberg Real Estate sicherte sich das Nahversorgungszentrum am Ludolfingerplatz mit rund 5.000 m² Mietfläche. Davon entfallen rund 2.800 m² auf Lebensmitteleinzelhändler und Drogeristen, ergänzt durch Arztpraxen, Gastronomieangebote sowie vollständig sanierte Wohneinheiten. Das von der Verkäuferin, der Concarus Real Estate Invest aus Berlin, zwischen 2016 und 2019 umgebaute und erweiterte Gebäudeensemble mit teilweise historischen Architekturelementen liegt unmittelbar am S-Bahnhof „Frohnau“ und bietet eine sehr gute Anbindung an das Berliner ÖPNV-Netz. Die Verkäuferin ist Developer der May & Porth Gruppe aus der Metropolregion Hamburg.



„Das Stadtteilzentrum 'Kasino Frohnau' erweitert unser bestehendes Portfolio um wichtige Nutzungsarten: Insbesondere Nahversorger, Arztpraxen aber auch Wohneinheiten ergänzen durch ihre beständigen Cashflows konsequent unsere Strategie und haben zudem im Rahmen der Corona-Pandemie deutlich an Attraktivität gewonnen“, sagt Ken Zipse, Managing Director des Bereiches Real Estate bei Berenberg.



Der Fonds mit dem Investitionsfokus auf Büroimmobilien in und um Berlin hält bereits ein weiteres Stadtteilzentrum im Bestand. Die Anlagestrategie ermöglicht die Anbindung gemischt genutzter Objekte zur weiteren Diversifikation über die Nutzungsarten. Insgesamt soll ein Portfolio von acht bis zehn Objekten mit einem Zielvolumen von rund 350 Millionen Euro und einem geplanten Eigenkapitaleinsatz von rund 200 Millionen Euro entstehen. Zielkunden sind langfristig orientierte institutionelle Anleger, die auf stabile laufende Ausschüttungen Wert legen.



Das Asset Management sowie die operative Durchführung der An- und Verkäufe übernimmt die Berenberg Real Estate Asset Management GmbH, ein Unternehmen der Berenberg Gruppe, das bereits weitere Projekte für den offenen Immobilienspezialfonds identifizieren konnte. Diese befinden sich aktuell in Prüfung, in Exklusivität oder kurz vor Beurkundung. Zur Finanzierung der neuen Objekte sollen in den kommenden Monaten weitere institutionelle Anleger aufgenommen werden. Voraussichtlich wird es sich dabei um das finale Closing des Immobilienfonds handeln.