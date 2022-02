Berenberg legt ersten Real Estate Private Debt Fonds auf

Die Privatbank Berenberg erweitert ihre Private Debt Fonds Strategien mit dem Real Estate Kreditfonds um eine weitere Anlageklasse. Dieser Fonds richtet sich primär an professionelle und semi-professionelle Investoren und wird gemeinsam mit Universal-Investment als Alternativer Investmentfondsmanager aufgelegt.

.

Der Fonds ermöglicht es Investoren, schon ab einem mittleren einstelligen Millionenbetrag breit diversifiziert in erstrangig besicherte Immobilienfinanzierungen zu investieren. Er fokussiert sich auf Finanzierungsituationen wie Grundstücksankäufe, Projektentwicklungen, Bestands-, Zwischen- oder Erbbaurechtsfinanzierungen von Wohn- und Gewerbeimmobilien bei erstrangigen Sicherheiten mit niedrigen bis moderaten Beleihungsausläufen in den etablierten europäischen Märkten.



„Die Immobilienfinanzierung ist eine langjährig etablierte Anlageklasse, die aufgrund der rückläufigen Immobilien-Kreditvergabe von Banken einen steigendenden Bedarf an alternativen Finanzierungsformen hat. Der Berenberg Real Estate Debt Fonds ermöglicht es, die entstandene Finanzierungslücke mit einem konservativen Ansatz abzudecken“, sagt Dieter Duncker, Leiter Real Estate Finance bei Berenberg.



Berenbergs erster Real Estate Private Debt Fonds ergänzt eine Reihe von geschlossenen Kreditfonds, die seit 2016 aufgelegt wurden und über die Berenberg Direktkredite in den Segmenten Unternehmensfinanzierungen, Schiffshypothekendarlehen sowie Finanzierungen für Erneuerbare Energien- und Infrastrukturprojekte vergibt. Berenberg bedient damit den Trend, dass Finanzierungen in diesen Segmenten nicht mehr nur von Banken, sondern auch von Kreditfonds zur Verfügung gestellt werden.