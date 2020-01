Berenberg kauft „Schlump One“ von Warburg-HIH

Ein von Berenberg initiierter Fonds hat in der Schäferkampsallee im Hamburger Bezirk Emsbüttel eine Büroimmobilie von Warburg-HIH erworben. Die Transaktion erfolgte für ein berufsständisches Versorgungswerk, für das die Warburg-HIH Invest das Haus im Jahr 2012 über eine Objektgesellschaft erworben hatte. Damals betrug der WALT lediglich ca. 4,5 Jahre bei einer Vermietungsquote von rund 86 Prozent. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

