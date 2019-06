Berenberg Fonds kauft „Northern Metropoles“-Portfolio von Magna

Der offene Immobilienfonds Berenberg Real Estate Hamburg hat im Rahmen eines Off-Market Deals das Bestandsportfolio „Northern Metropoles“ von der Magna Real Estate AG erworben. Das Portfolio besteht aus den vier Büroimmobilien Langenhorner Chaussee 92-94 in Hamburg-Langenhorn, die Nordport Towers in Norderstedt und die Moislinger Allee 3 und die Wielandstraße 14 in Lübeck mit einer Gesamtfläche von rund 26.800 m². Magna hatte die Nordport Towers sowie die Lübecker Büroimmobilie in der Moislinger Allee erst Ende letzten Jahres übernommen [Magna schlägt in Hamburger Metropolregion dreimal zu], das Gebäude in der Wielandstraße gehört bereits seit Ende 2017 zum Bestand [Magna Portfolio Invest will für 500 Millionen Euro einsammeln], gefolgt von dem Objekt nahe des Hamburger Airports [Magna übertrifft Milliardenschwelle beim Projektentwicklungsvolumen]. Nach der Umsetzung der „erfolgreichen Investitionsstrategie“ hatte sich das Unternehmen zum Verkauf entschieden.

