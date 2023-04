Berenberg erwirbt Moabit Office von Highbrook

Der offene Immobilienspezialfonds Berenberg Real Estate Berlin, der gemeinsam mit Universal Investment als Kapitalverwaltungsgesellschaft aufgelegt wurde, erwirbt die Büroimmobilie Moabit Office in Berlin-Mitte von Highbrook Investors.

.

Das Objekt befindet sich in der Alt-Moabit 73/ 73a im Stadtteil Moabit. Das siebengeschossige Gebäude mit 4.500 m² vermietbarer Fläche wurde in den Jahren 2021 und 2022 aufwendig revitalisiert und an bonitätsstarke Mieter langfristig vermietet. Das Objekt verfügt über moderne Flächen unterschiedlicher Größe und liegt direkt an der Spree. Die Anbindung der Multi-Tenant-Immobilie an den öffentlichen Personennahverkehr ist sehr gut.



Nach Abschluss der Investitionsphase verfügt der Fonds mit seinem Investmentfokus auf der Metropolregion Berlin über ein Fondsvolumen von rund 350 Millionen Euro, das überwiegend in die Nutzungsart Büro investiert ist. Im Fonds engagiert sind langfristig orientierte institutionelle Anleger, die auf stabile laufende Ausschüttungen Wert legen.