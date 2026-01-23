BeRealEstate vermietet 75.000 m² im Jahr 2025

BeRealEstate steigert 2025 seine Vermietungsleistung auf insgesamt 75.000 m², darunter rund 29.000 m² Neuabschlüsse und 46.000 m² Vertragsverlängerungen. Die Assets under Management sind auf 825 Millionen Euro gestiegen. Zudem wurden 1,9 Millionen Euro in Bau- und Revitalisierungsmaßnahmen investiert.

.

Bei der Vermietungsleistung sind besonders die Neuvermietung an die Condor Flugdienst GmbH im Alpha Rotex in Frankfurt [wir berichteten] sowie die Mietvertragsverlängerung mit der Commerz Direktservice GmbH (einer Tochter der Commerzbank AG) im Silberpalais Duisburg hervorzuheben [wir berichteten]. Beide Abschlüsse umfassen jeweils über 10.000 m².



Die Assets under Management (AuM) konnten auf 825 Millionen Euro gesteigert werden, was einem Anstieg von 75 Millionen Euro gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das im Rahmen des Asset Managements verantwortete Bauvolumen für Mieterausbauten und Revitalisierungsprojekte belief sich auf 1,9 Millionen Euro.



„Dass wir unsere Vermietungsleistung in einem weiterhin anspruchsvollen Marktumfeld erfolgreich steigern konnten, ist ein starkes Signal für die Qualität unseres Teams und unsere Kompetenzen im Asset Management“, erklärt Björn Erasmus, Geschäftsführer der BeRealEstate. „Unser aktives Asset Management und die starke Präsenz vor Ort ermöglichen es uns, schnell und flexibel auf Marktveränderungen zu reagieren und gleichzeitig nachhaltige Werte für unsere Partner zu schaffen.“



Mit Blick auf das Jahr 2026 erwartet BeRealEstate einen positiven Trend im Vermietungsmarkt und will durch gezieltes Asset Management die Attraktivität der Immobilienbestände weiter steigern.