Beratungsunternehmen mietet 820 m² in Kölner Wallarkaden

Ein auf die Analyse von Daten spezialisiertes Beratungsunternehmen bezog zum Jahresbeginn 2026 eine Fläche von ca. 820 m² im Mixed-Use-Objekt Wallarkaden am Rudolfplatz 3-7 in der Kölner Innenstadt. Als Manager der Wallarkaden war die Momeni Gruppe, im Auftrag eines deutschen institutionellen Anlegers, für die Vermietung verantwortlich. Savills war bundesweit bereits zum dritten Mal für den Mieter beratend tätig.

.

„Die Wallarkaden am historisch bedeutsamen Rudolfplatz befinden sich ideal angebunden in der Kölner Innenstadt mit direkter Verbindung an das Umland. Als urbaner und repräsentativer Bürostandort sind die Wallarkaden ein optimaler Standort für junge und dynamische Unternehmen“, sagt Julian Turner, Director und Teamleader Office Agency bei Savills in Köln.