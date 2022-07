Beratungsunternehmen mietet 1.440 m² Bürofläche in Magdeburg

Aengevelt und JLL haben in der Magdeburger City gemeinsam rund 1.440 m² Bürofläche an ein Beratungsunternehmen vermittelt. Bei dem neuen Mieter soll es sich laut Marktinformationen um KPMG handeln.

.

Das Beratungsunternehmen suchte für die Eröffnung eines Dienstleistungsstandortes in Magdeburg passende Räumlichkeiten und fand diese in dem Büro- und Geschäftszentrum am Universitätsplatz 10-12. Vermieter der Liegenschaft mit rd. 24.000 m² Mietfläche ist die Unternehmerfamilie Gerhold. Mietbeginn ist im vierten Quartal 2022.



„Für das Beratungsunternehmen waren bei der Anmietungsentscheidung insbesondere ein City-Standort mit sehr guter ÖPNV- und Verkehrsanbindung und damit eine sehr gute, auch überregionale Erreichbarkeit für die Beschäftigten wichtig. Dazu haben wir das gesamte, in Frage kommende Marktangebot transparent vorgestellt. Dabei fiel die Wahl nach sorgfältiger Prüfung nicht überraschend auf den zentral gelegenen Büro- und Geschäftskomplex Universitätsplatz 10-12 im Übergang zur Haupteinkaufsstraße Breiter Weg. Neben den Standortqualitäten mit Nähe u.a. zum Hauptbahnhof und zur Universität überzeugten außerdem die modernen Büroflächen mit ihren flexiblen Grundrissen“, erläutert Annett Lorenz-Kürbis, Mitglied der Aengevelt-Geschäftsleitung und Niederlassungsleiterin Magdeburg.



„Wir freuen uns, einen renommierten und verlässlichen Mieter gefunden zu haben, der den Nutzungsmix des Gebäudes ideal erweitert,“ ergänzt Rollandy Horvath, Geschäftsführer der GETEC PM, die diesen Standort im Auftrag der Eigentümer verwaltet.