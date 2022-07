Beratungsgesellschaft kauft Gewerbeliegenschaft in Möckern

Engel & Völkers Commercial hat in Möckern den Verkauf einer Gewerbeliegenschaft an eine an eine lokale Beratungsgesellschaft vermittelt. Die Gesamtnutzfläche beträgt ca. 3.814 m² und verteilt sich auf ca. 3.000 m² vermietete Hallen- und rd. 814 m² Bürofläche, die von dem neuen Eigentümer selbst genutzt wird. Verkäufer war ein Immobilienunternehmen aus Berlin.

.

“Die unmittelbare Lage an der A2 machen den Standort Möckern, östlich von Magdeburg, für diverse Logistikunternehmen sehr interessant. Der lokale Investor sieht hier die Chance einer nachhaltigen Vermietung und wird Teile des Objekts selbst nutzen“, berichtet Michael Brümmer, Consultant bei Engel & Völkers Commercial Magdeburg.