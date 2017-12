BER: Zeitplan mit Baufirma Caverion festgezurrt

Warum es solche Regelungen nicht vorher gab, einmal dahingestellt, jetzt sollen sie jedenfalls greifen: Um den angekündigten Take-off-Termin des BER im Oktober 2020 tatsächlich halten zu können, haben sich die Flughafengesellschaft und der technische Gebäudeausrüster Caverion auf ein Vertragswerk geeinigt, dass den Abschluss der Arbeiten an der Sprinkleranlage auf den August 2018 terminiert. Sollte das Unternehmen diesen Termin nicht halten, werden (gepfefferte) Strafen fällig.

Caverion zählt mit einem Auftragsvolumen von rund 300 Millionen Euro zu den Schwergewichten beim Bau des Hauptstadtflughafens. Das Unternehmen hat die Entrauchungskanäle und Sprinkleranlagen im Terminal unter seiner Ägide – der Brandschutz war bei allen Pannen in der Vergangenheit stets die mit der größten Malaise. Auch weil der Terminal mehrfach umgeplant wurde ohne die Haustechnik entsprechend anzupassen. Flughafen-Chef Engelbert Lütke Daldrup bedauerte in einem Gespräch mit der „Berliner Zeitung“, dass es bislang versäumt worden sei, Verträge mit den Baufirmen auszuhandeln, die Boni für fixes Arbeiten und harte Strafen für Saumseligkeit festschreiben.



Damit konnten lange und konstruktive Gespräche mit der Betreibergesellschaft erfolgreich abgeschlossen werden. „Wir sind sehr froh darüber, eine vertragliche Basis für die noch zu leistenden Arbeiten an der Sprinkleranlage gefunden zu haben", sagt Werner Kühn, Geschäftsführer der Caverion Deutschland nach der Unterzeichnung. Damit seien für das Unternehmen alle Voraussetzungen erfüllt, die zusätzlich notwendig gewordenen Installations- und Änderungsarbeiten zügig umzusetzen.



Die Pleite von Air Berlin hat dem Flughafen Tegel derweil herbe Einbußen beschert. Im November sanken die Passagierzahlen um 21,1 Prozent auf 1,3 Millionen Fluggäste und die Flugbewegungen bilanzierten gar ein Manko von 31 Prozent. Auch Schönefeld verbuchte ein leichtes Minus von 0,9 Prozent. Die Flughafengesellschaft wird 2018 weitere zehn Millionen Euro in Tegel investieren, um den Flugbetrieb aufrecht zu erhalten.