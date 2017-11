BER: Vierter Chef-Posten auf Eis gelegt

Am Pannenflughafen BER geht weiterhin schief, was schiefgehen kann: Um die Dauerbaustelle gezielt auf Vordermann zu bringen, wollte Flughafenchef Engelbert Lütke Daltrup den neuen Posten eines Bau-Geschäftsführers ausloben. Und hatte für die Stelle auch bereits den bisherigen Chef der Bauabteilung des Münchener Airports Carsten Wilmsen gewonnen. Der mit reichlich Erfahrung ausgestattete Flughafen-Bauer hat nun unmittelbar vor der Aufsichtsratssitzung seinen Antritt abgesagt. Weil sich die Gesellschafter (mal wieder) zerstritten haben.

Dabei geht es keineswegs um die Person von Carsten Wilmsen, sondern schlicht um den Umstand, dass Brandenburg sich generell dagegen gestemmt hat, die Geschäftsführung auf vier Köpfe zu erweitern. Das berichtet zumindest die „Berliner Morgenpost“ unter Berufung auf Insider-Informationen. Im Fadenkreuz steht dabei selbstredend die (zusätzliche) Entlohnung in Höhe von rund 300.000 Euro per anno.



Ob auf der heutigen Sitzung nicht nur diese Personalie, die Finanzmisere des BER und der Masterplan für die Erweiterung des Flughafens in spe erörtert werden, sondern auch wirklich ein Termin verifiziert wird, über den die lokalen Medien mit vorweihnachtlicher Wonne spekulieren, bleibt abzuwarten: Angeblich will Engelbert Lütke Daltrup der Hauptstadt und der Welt ein besonderes Präsent machen und noch vor Heiligabend einen Termin für das Take-off des Airports bekanntgeben. Dabei soll es sich zwar um keinen konkreten Tag, aber wenigstens um einen expliziten Monat handeln. Vorläufig bleibt die Bescherung aber erst einmal abzuwarten.