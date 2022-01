BER: Tristar bezieht mit Hampton by Hilton im Testa Stellung

Zum Ende des letzten Jahres unterzeichnete der Projektentwickler Alfons & Alfreda für das Projekt Testa in Schönefeld noch einen Mietvertrag für die Hotelflächen: In 2024 wird die Tristar Hotelgruppe die Eröffnung eines Hampton by Hilton mit circa 200 Zimmern in dem Neubauquartier nahe des BERs feiern.

.

„Gerade im Hinblick auf die aktuell schwierigen Gegebenheiten ist die Vermietung an einen erstklassigen Hotelbetreiber von diesem Format ein großer Meilenstein für das Projekt Testa“, sagt Michael Weidtmann, Geschäftsführer der Alfons & Alfreda. Die Laufzeit des Mietvertrags beträgt 25 Jahre mit der Option auf Verlängerung.



Das Ensemble Testa liegt in der Waßmannsdorfer Allee 5 und besteht aus vier Gebäuden mit einer Gesamtmietfläche von circa 45.700 m². Es bildet ein hochwertiges Quartier, das mit einem durch Gastronomie-Angebote und Grünflächen einladenden Innenhof abgerundet wird. Die Büroflächen sind durch die Nähe zum Flughafen für überregional als auch international ausgerichtete Nutzer interessant, die zugleich die unmittelbare Nähe und Top-Anbindung zur Hauptstadt nicht missen möchten. Neben dem Hotel sind 35.000 m² für Büro sowie 3.700 m² für Gastronomie, Einzelhandel und Fitness vorgesehen.



Das Quartier hat darüber hinaus kürzlich eine DGNB-Gold Vorzertifizierung erhalten. In Kürze wird es ein Upgrade auf den Platin-Status geben. Die Gebäudekomplexe werden hierbei nach den neusten energetischen Standards errichtet, wobei in allen Belangen sehr großen Wert auf ESG-Konformität und einen minimalen, ökologischen Fußabdruck beim Bau und Betrieb gelegt wird.



Bauherr des Vorhabens ist Alfons & Alfreda in einem Joint Venture mit der aam2core Holding AG und einem Investmentkonsortium um die Family Offices Fontas und Mogk. Bei der Vermietung hat das Team von der BNP Paribas Real Estate GmbH den Vermarktungsschluss im Rahmen des exklusiven Vermietungsmandats vermittelt und begleitet. Die rechtliche Beratung auf Seiten Alfons & Alfreda hat durch GSK Stockmann stattgefunden.