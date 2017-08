BER: Take Off nun erst im Herbst 2019?

Noch ist es „nur“ eine Meldung des in BER-Fragen gewöhnlich sehr gut informierten „Tagesspiegel“, die aber bislang niemand dementieren mochte: Die Zeitung beruft sich auf interne Papiere, denen zufolge die verantwortlichem Airport-Manager inzwischen von einem Eröffnungstermin erst im Herbst 2019 ausgehen. Und auch der sei nicht gesichert. Die erneute Verschiebung um ein Jahr bringt die Flughafengesellschaf FFB, so der „Tagesspiegel“, an den Rand des finanziellen Kollapses.

.

Auf zusätzliche 405 Millionen Euro würden sich Kosten für das weitere Jahr Verzögerung belaufen. Und Berlin und Brandenburg haben den (Haushalts-)Hahn zugedreht. Gleichzeitig könnte die Pleite von Air Berlin den Pannenflughafen in weitere Kalamitäten stürzen: Sollte der Billigflieger doch der potenteste Kunde des neuen BER werden – mit eigenem Hangar und Passagier-Lounge. Erneute Umbauten sind nun mehr als wahrscheinlich. Einzig BER-Geschäftsführer Engelbert Lütke Daldrup hält an seiner Ankündigung fest, Ende 2017 einen verbindlichen Eröffnungstermin benennen zu wollen.