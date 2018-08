BER: Parkhäuser und Freiflächen auf unbestimmte Zeit an VW vermietet

Da der Ready for take off am BER nach wie vor alles andere als in Sichtweise ist, hat sich die Flughafengesellschaft jetzt für eine Zwischennutzung der Parkhäuser und -flächen entschieden. Der Autokonzern Volkswagen hat insgesamt 8.000 Stellplätze am künftigen Großstadtflughafen angemietet, um dort auf Halde produzierte PKW abzustellen. Einige hundert Autos wurden bereits nach Schönefeld transportiert. Bei den Flächen handelt es sich um die Parkhäuser P 2, 7 und 8 sowie die Freiflächen-Parkplätze P 102, 104 und 105. Nach Angaben der Flughafenverwaltung realisiert die FBB mit der Vermietung jährliche Mieteinnahmen in Höhe von ca. einer Million Euro jährlich. Der Mietvertrag soll auf unbestimmte Zeit geschlossen sein.

Den auf Halde produzierten Fahrzeuge kann das Kraftfahrtbundesamts erst die Typzulassung erteilen, wenn sie einen nach dem Prüfzyklus WLTP durchgeführten, neuen Abgastest erfolgreich durchlaufen haben. Der Autokonzern hat jedoch Probleme, die Fahrzeuge entsprechend einer ab 1. September 2018 vom Gesetzgeber neu vorgeschriebenen Abgasnorm zu testen. Die Prüfungen sind u.a. deshalb kompliziert, weil für jede der bei den geparkten Fahrzeugen vorkommenden 260 Kombinationen von Motoren und Getrieben eine eigene Testvariante angewandt wird.