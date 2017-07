BER: Es dauert wieder länger, aber geplant wird munter

Inzwischen ist die ganze Angelegenheit so peinlich, dass man nicht einmal mehr flapsige Scherze darüber machen kann: Die (Nachbesserungs-)Arbeiten am Pannenflughafen BER werden sich nach jüngsten Mitteilungen der Flughafengesellschaft noch bis ins kommende Jahr ziehen. Weil – mal wieder – die Sprinkleranlage nicht funktioniert, diesmal wegen falscher Wasserrohre. Aber: In der Hauptstadt wird nebenbei sehr vorsorglich gedacht: Deshalb hat der Flughafen-Aufsichtsrat jetzt munter den Bau eines zusätzlichen Terminals T1-E light für 100 Millionen Euro verabschiedet.

Er soll an das südlich Ende des Nordpiers angrenzen und für eine Kapazität von sechs Millionen Fluggästen ausgelegt sein. Besonders auf die Schulter klopfen sich die Planer, weil die ausgewählte Lage den Konzepten des großen Masterplans nicht in die Quere kommt. Schließlich soll der BER ja flugs nach seiner Fertigstellung in großem Stil ausgebaut werden. Die vorgestellten Szenarien sehen für 2040 geschätzte 55 Millionen Passagiere vorher. Engelbert Lütke Daldrup betonte denn auch vollmundig die Umsicht, mit der die „nötigen Weichenstellungen für zukünftige Markterfordernisse“ im Auge behalten werden. Einen Termin für die Eröffnung des aktuellen Erfordernisses eines funktionstüchtigen Airports nannte er nicht.