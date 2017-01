BER, die fünfte: Auch 2017 ist dann mal Makulatur

Die Nachrichtenlage rund um den neuen Hauptstadtflughafen bleibt sich auch im neuen Jahr treu - nämlich schlecht: Der BER lässt den fünften, avisierten Eröffnungstermin - noch in 2017 - offensichtlich platzen und scheint jetzt erst im Frühjahr 2018 ans Netz zu gehen. Dies geht aus einem Bericht der Bild-Zeitung sowie einer Meldung der Deutschen Presse-Agentur (dpa) hervor, die sich auf informierte Kreise beruft. Dem Zeitungsbericht zufolge soll im März auf der nächsten Aufsichtsratssitzung ein Eröffnungstermin im April/Mai 2018 genannt werden. Warum der Termin erneut verschoben wird, interessiert eigentlich nur mehr die Experten, dass für die nicht funktionierende Elektrotechnik aktuell ein weiterer Kredit in Höhe von 1,1 Milliarden Euro aufgenommen werden muss, ganz sicher eine breitere Öffentlichkeit. Weil für diesen inzwischen sechsten Nachtragsetat, für den Bund, Berlin und Brandenburg bürgen müssen, zudem das Placet des Bauordnungsamts vonnöten ist, wird die offizielle Verkündung, dass der 2017er Termin Makulatur ist, erst Mitte Januar erfolgen. Dann, wenn die unschönen Geldgeschichten bereits in trockenen Tüchern sind. Die Flughafen Berlin-Brandenburg GmbH (FBB) wollte den Bericht aber bis dato weder bestätigen, noch dementieren.

.

Wir informieren Sie per

E-Mail sobald es Neuigkeiten zu Ihrem Thema gibt. BER Berlin

So wirklich überraschend käme die erneute Verschiebung nicht. Der Fortschritt bei den Bauarbeiten dümpelte zuletzt bei roundabout 70 Prozent Ist. Selbst wenn fortan alles wie am Schnürchen gelaufen wäre - was angesichts der bisherigen Malaisen einigermaßen unwahrscheinlich angemutet hätte - 100 Soll bis Ende 2017 wäre kaum zu schaffen gewesen. Martin Burkert, Vorsitzender des Verkehrsausschusses im Bundestag, hatte nach einer gründlichen Inaugenscheinnahme der Baustelle als erster „Offizieller“ bereits im Oktober abgewinkt [BER-Eröffnung nicht vor 2018?]. Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller, sprach in seiner Funktion als Flughafen-Aufsichtsratschef zum selben Zeitpunkt von einem „ambitionierten Ziel“. Zu deutsch: Nicht machbar.



Inzwischen dürfte es, neben der Kostenexplosion bei der Herrichtung des eigentlichen Airports, zu gruseligen Zahlenkolonnen bei den Projekten kommen, deren Start an die Inbetriebnahme des BER gekoppelt ist - etwa bei den ambitionierten Neunutzungen des Flughafen-Tegel-Geländes. Da liegen Investments, Pläne und Aufträge brach. Und das bereits seit fünf Jahren.